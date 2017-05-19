Замена Исинбаевой в РУСАДА будет найдена в течение 7-10 дней

Член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков рассказал о предстоящих кадровых перестановках в организации.

- Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны пройти в ближайшие семь-десять дней. Это надо сделать быстро. Сейчас просто надо оперативно внести изменения в устав касательно конфликта интересов. Потом мы созовем людей - по уставу, как я помню, этот срок равен пяти рабочим дням. До конца месяца у РУСАДА должен появиться новый глава наблюдательного совета.

РУСАДА не могло быть условно восстановлено сегодня, потому что такого понятия в кодексе WADA как «условное соответствие» не существует. Поэтому это абсолютно пустой термин. Есть понятие «полное соответствие», и об этом будет говориться на следующем заседании совета учредителей в ноябре, - заявил Хрычиков.

Напомним, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева 31 мая будет вынуждена покинуть пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом было объявлено в четверг в Монреале во время заседания совета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

