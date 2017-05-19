Марко Штурм: Канада была значительно лучше нас, но я горжусь игроками сборной Германии
Главный тренер сборной Германии по хоккею Марко Штурм гордится выступлением своей команды на чемпионате мира-2017.
- Я горжусь своими парнями. Мы провели отличный турнир. Набирали ход с каждым матчем. Канада была значительно лучше нас, но это не умоляет заслуг моих подопечных, - заявил Штурм.
Напомним, в полуфинале хозяева турнира уступили канадцам со счетом 1:2.
20 мая в полуфинале «кленовые листья» сразятся со сборной России.
Матч
Канада - Германия - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Шайфли (О'Райлли, Марнер), 17:11 (1:0 - бол.). Скиннер (Шайфли, Матесон), 38:08 (2:0). Зайденберг Я. (Эрхофф), 53:21 (2:1).
Место и дата
18 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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