Джон Купер: Матчи Канада - Россия всегда были невероятно напряженными
Главный тренер сборной Канады Джон Купер поделился ожиданиями от матча с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею.
- Немецкая команда сделала все, что могла. Определяющей для нас стала вторая шайба, которую забросил Скиннер. Атмосфера на арене в Кельне замечательная, местные болельщики запомнятся мне надолго.
Если вы посмотрите на историю хоккея, то матчи Канада - Россия всегда были невероятно напряженными. С Василевским, Наместниковым и Кучеровым в «Тампа-Бэй» мы работали каждый день, я отлично их знаю. Рад, что у меня будет шанс сыграть против них, - заявил Купер.
Полуфинальный матч Канада - Россия состоится в субботу, 20 мая.
Напомним, Джон Купер также занимает пост главного тренера в клубе НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Матч
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция