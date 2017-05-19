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Николас Ломбертс: 10 лет, проведенные в «Зените», были лучшими в моей жизни

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник сборной Бельгии Николас Ломбертс опубликовал обращение к болельщикам «Зенита».

«Спасибо всем за огромные почести, оказанные мне вчера на «Петровском»! Я не мог бы и мечтать о лучшем способе попрощаться со всеми вами.

Я никогда не видел ничего подобного и был очень впечатлен и переполнен эмоциями. Для меня было честью играть 10 лет за этот клуб для лучших болельщиков в мире. Это были лучшие 10 лет в моей жизни. Вы давали мне силы играть, выкладываясь по полной в каждой игре.

Я буду очень по вам скучать, и вы навсегда останетесь в моем сердце. До скорой встречи! Мое имя – «Зенит»", - написал Ломбертс на своей странице в сети Instagram.

Спасибо всем за огромные почести, оказанные мне вчера на Петровском! Я не мог бы и мечтать о лучшем способе попрощаться со всеми вами! Я никогда не видел ничего подобного и был очень впечатлен и переполнен эмоциями. Для меня было честью играть 10 лет за этот Клуб и для лучших болельщиков в мире. Это были лучшие 10 лет в моей жизни. Вы давали мне силы играть выкладываясь по-полной в каждой игре. Я буду очень по вам скучать и вы навсегда останетесь в моем сердце. До скорой встречи! Моё имя Зенит!

Публикация от Nicolas Lombaerts (@lombaertsnicolas)

Напомним, Никлас Ломбертс играл за «Зенит» с 2007 года.

В составе питерского клуба он четырежды выигрывал чемпионат России и стал победителем Кубка УЕФА. Бельгиец покинет команду по окончании сезона-2016/17.



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