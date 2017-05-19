Рикард Гренборг: Швейцарцы заставили сборную Швеции попотеть
Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал победу своей команды над швейцарцами в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017.
- Швейцарцы хорошо подготовились к игре, действовали организованно и заставили нас попотеть. Нам пришлось играть на максимум, чтобы победить. Считаю, мы здорово начали игру, а вот во втором периоде возникло немало проблем во многом из-за большого количества удалений, но снова великолепно сыграли наши бригады меньшинства.
Они отлично работают весь турнир, именно в этом залог нашего успеха. Мы рады, что вышли в полуфинал, готовимся к игре с финнами, - заявил Гренборг.
Шведы занимают первое место на турнире по игре в меньшинстве, их соперники реализовали только 2 из 26 попыток реализации численного преимущества.
Полуфинал Швеция - Финляндия состоится в субботу, 20 мая.
Матч
Швейцария - Швеция - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Линдберг, Нюландер), 4:15 (0:1). Хаас 12:53 (1:1). Нюландер (Экман-Ларссон), 33:15 (1:2). Эдлер (Лассинатти), 43:44 (1:3).
Место и дата
18 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция