Рикард Гренборг: Швейцарцы заставили сборную Швеции попотеть

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал победу своей команды над швейцарцами в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017.

- Швейцарцы хорошо подготовились к игре, действовали организованно и заставили нас попотеть. Нам пришлось играть на максимум, чтобы победить. Считаю, мы здорово начали игру, а вот во втором периоде возникло немало проблем во многом из-за большого количества удалений, но снова великолепно сыграли наши бригады меньшинства.

Они отлично работают весь турнир, именно в этом залог нашего успеха. Мы рады, что вышли в полуфинал, готовимся к игре с финнами, - заявил Гренборг.

Шведы занимают первое место на турнире по игре в меньшинстве, их соперники реализовали только 2 из 26 попыток реализации численного преимущества.

Полуфинал Швеция - Финляндия состоится в субботу, 20 мая.