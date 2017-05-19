Виктор Хедман: Мировой хоккей увидит новую главу противостояния шведов и финнов

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман поделился ожиданиями от встречи с командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира-2017.

- Мы довольны тем, как провели игру со швейцарцами. Мы нисколько не сомневались в себе, пропустив гол на 13-й минуте, потому что времени было достаточно. Конечно, рад, что будем играть с финнами, что мировой хоккей увидит новую главу в противостоянии шведов и финнов, одном из главных противостояний в хоккее.

Думаю, будет равная игра, финны будут играть от обороны, выжидать моменты для контратаки, а нам надо просто сыграть как против швейцарцев, - заявил Хедман.

Полуфинал Швеция - Финляндия состоится в субботу, 20 мая.