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Александр Эдлер: На арене в Париже было очень жарко, но команды находились в равных условиях

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник сборной Швеции Александр Эдлер прокомментировал победу своей команды над швейцарцами на чемпионате мира-2017.

- Было непросто играть в таких условиях, но мы неплохо подготовились к ним. Я думал, что лед хороший, когда мы начинали играть, но к концу периода он сильно потрескался. Сама арена неплохая. Да, было очень жарко, но обе команды находились в одинаковых условиях, - заявил Эдлер.

20 мая в полуфинале чемпионата мира сборная Швеции сразится с финнами.

Голосование: Кто сыграет в финале ЧМХ-2017?

Матч

Швеция - Финляндия

Место и дата

20 мая 20:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция



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