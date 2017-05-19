Димитрис Итудис: У ЦСКА была неудачная серия в матчах с «Олимпиакосом», но это осталось в прошлом

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча с «Олимпиакосом» в полуфинале Евролиги.

- Все знают, что у ЦСКА была неудачная серия с греческим клубом в рамках «Финала четырех». Однако это осталось в прошлом. В свою очередь, мы дважды обыграли «Олимпиакос» в рамках регулярного сезона-2016/17. И что с того? Это не дает нам никакого преимущества.

Мы должны концентрироваться на предстоящем матче, который надо провести на высшем уровне. Есть ли у меня запасной план на случай, если у наших лидеров не пойдет игра? Безусловно, в нашей команде собраны очень опытные игроки, практически у всех за плечами по несколько выступлений в «Финале четырех». Любой из моих игроков способен повести команду вперед. Баскетболисты ЦСКА готовы к «Финалу четырех» физически и психологически, - заявил Итудис.

Матч ЦСКА - «Олимпиакос» начнется в 18:30 по московскому времени.

В другом полуфинале хозяева паркета, баскетболисты «Фенербахче» сразятся с мадридским «Реалом».