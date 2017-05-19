«Челси» интересуется полузащитником «Монако» Бакайоко
Руководство «Челси» планирует приобрести полузащитника «Монако» Тьемуа Бакайоко.
По информации The Telegraph, новоиспеченные чемпионы Англии готовы предложить за 22-летнего игрока 50 миллионов евро.
Бакайоко провел в нынешнем сезоне 50 матчей в составе «Монако» (во всех турнирах). Он завоевал титул чемпиона Франции. Тьемуэ забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Напомним, «Монако» также дошел в текущем сезоне до полуфинала Лиги чемпионов.
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