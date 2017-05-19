Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл- : -Анахайм
Баскетбол  Фенербахче- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Футбол  Гранада- : -Эспаньол
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» интересуется полузащитником «Монако» Бакайоко

Источник:  The TelegraphКомментарии

Руководство «Челси» планирует приобрести полузащитника «Монако» Тьемуа Бакайоко.

По информации The Telegraph, новоиспеченные чемпионы Англии готовы предложить за 22-летнего игрока 50 миллионов евро.

Бакайоко провел в нынешнем сезоне 50 матчей в составе «Монако» (во всех турнирах). Он завоевал титул чемпиона Франции. Тьемуэ забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Напомним, «Монако» также дошел в текущем сезоне до полуфинала Лиги чемпионов.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юлиан Дракслер: Озилу понравилось бы жить и играть во ФранцииПолузащитник «ПСЖ» и сборной Германии Юлиан Дракслер надеется на то, что его товарищ по национальной команде Месут Озил сменит клуб в летнее трансферное окно.Вадим Васильев: Приоритет «Монако» – удержать МбаппеВице-президент футбольного «Монако», российский бизнесмен Вадим Васильев заявил, что его клуб в летнее трансферное окно приложит максимум усилий, чтобы удержать своего лидера - нападающего Килиана Мбаппе.Принц Жардим. Как португалец обогнал богатеев из «ПСЖ»Принц Жардим. Как португалец обогнал богатеев из «ПСЖ»Под руководством Леонарду Жардима «Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом Франции, обойдя «ПСЖ» Унаи Эмери.Ди Мария близок к переходу в «Интер»Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, вероятно, станет игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.«МЮ» хочет приобрести у «Ромы» НаингголанаВо время летнего межсезонья «Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана. Об этом сообщают британские СМИ.Арсений Логашов: У меня есть предложения от клубов премьер-лигиЗащитник «Тосно» Арсений Логашов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о продолжении карьеры.«Борнмут» готов заплатить «Челси» 30 миллионов фунтов за Беговича и АкеВ межсезонье «Борнмут» постарается приобрести двух игроков «Челси», сообщает The Guardian. «Вишневые» готовы заплатить «синим» 30 миллионов фунтов за голкипера Асмира Беговича и защитника Натана Аке.Александр Ляказетт: Мне нравится «Атлетико»Форвард «Лиона» Александр Ляказетт признался в своих симпатиях к мадридскому «Атлетико».«Милан» интересуется МоратойФорвард «Реала» Альваро Мората заинтересовал «Милан». По данным Tuttosport, 24-летний испанец, по всей видимости, покинет «Реал» ближайшим летом.Конте попытается уговорить Вератти стать игроком «Челси»Наставник «Челси» Антонио Конте готовится усилить свою команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.Сабалета решил перейти в лондонский клубЗащитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, который покинет английский клуб по окончании сезона, собирается остаться в премьер-лиге.«Милан» надеется, что «Реал» продаст Модрича по окончании сезонаНовые владельцы «Милана» готовы выделить бюджет на усиление состава, сообщает Don Balon.«Арсенал» нашел замену Бельерину в мадридском «Реале»Тренерский штаб лондонского «Арсенала» приступил к поискам замены защитнику сборной Испании Эктору Бельерину.«Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на УокераЗащитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может сменить клуб в летнее трансферное окно. На 26-летнего игрока обороны сборной Англии претендуют «Челси» и «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.Интерес «Реала» вынудил «Челси» начать переговоры с Куртуа о новом контрактеКак сообщает Sky Sports, руководство и тренерский штаб «Челси» не собираются продавать голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа.«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны»«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны»Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера начал поиски усиления состава в летнее трансферное окно.Антуан Гризманн: Покину «Атлетико» только ради Деррика РоузаФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, на которого претендует «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также другие европейские клубы, ответил на вопрос о своем будущем.Американская звезда 50 Cent выступит на праздновании чемпионства «Монако»Американская звезда 50 Cent выступит на праздновании чемпионства «Монако»В ближайшее воскресенье на дворцовой площади Княжества состоится празднование чемпионства «Монако».Масса посетил тренировочную базу «Челси» и пообщался с Азаром (видео)Пилот «Уильямс» Фелипе Масса посетил тренировочную базу футбольного клуба «Челси», где пообщался полузащитником команды Эденом Азаром.Леонарду Жардим: Чемпионство во Франции – самый важный трофей в моей карьереГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями от победы над «Сент-Этьеном» (2:0), которая принесла монегаскам чемпионство Франции.
Футбол
Николас Ломбертс: 10 лет, проведенные в «Зените», были лучшими в моей жизни
Футбол
«Верона» вернулась в итальянскую серию А
Хоккей
Джон Купер: Матчи Канада - Россия всегда были невероятно напряженными
Хоккей
Марко Штурм: Канада была значительно лучше нас, но я горжусь игроками сборной Германии
все новости
Монако
Монакокалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Тьемуэ Бакайоко
Тьемуэ Бакайоковсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы