«Челси» интересуется полузащитником «Монако» Бакайоко

Руководство «Челси» планирует приобрести полузащитника «Монако» Тьемуа Бакайоко.

По информации The Telegraph, новоиспеченные чемпионы Англии готовы предложить за 22-летнего игрока 50 миллионов евро.

Бакайоко провел в нынешнем сезоне 50 матчей в составе «Монако» (во всех турнирах). Он завоевал титул чемпиона Франции. Тьемуэ забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Напомним, «Монако» также дошел в текущем сезоне до полуфинала Лиги чемпионов.







