Валерий Рейнгольд: Борьба за второе место закончилась. ЦСКА своего не упустит

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что ЦСКА займет второе место по итогам сезона.

– Борьба за второе место закончилась. ЦСКА так и придет к финишу с преимуществом в одно очко. Изначально думал, что будет наоборот, но теперь вижу, ЦСКА своего не упустит и сыграет в Лиге чемпионов, - считает Рейнгольд.

Напомним, что пред последним туром в активе ЦСКА 59 очков, у «Зенита» - 58.

Валерий Рейнгольд – о борьбе ЦСКА и «Зенита», о том, кто займет четвертое место и других особенностях «Спартака» (3:0).



