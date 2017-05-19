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Валерий Рейнгольд: Борьба за второе место закончилась. ЦСКА своего не упустит

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что ЦСКА займет второе место по итогам сезона.

– Борьба за второе место закончилась. ЦСКА так и придет к финишу с преимуществом в одно очко. Изначально думал, что будет наоборот, но теперь вижу, ЦСКА своего не упустит и сыграет в Лиге чемпионов, - считает Рейнгольд.

Напомним, что пред последним туром в активе ЦСКА 59 очков, у «Зенита» - 58.

Валерий Рейнгольд – о борьбе ЦСКА и «Зенита», о том, кто займет четвертое место и других особенностях «Спартака» (3:0).


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