Вассилис Спанулис: «Олимпиакос» не испытывает такого давления перед «Финалом четырех», как игроки ЦСКА
34-летний разыгрывающий «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис поделился ожиданиями от матче с ЦСКА в полуфинале Евролиги.
- Мы не испытываем такого давления, как игроки ЦСКА. От нас не ждут победы в Стамбуле любой ценой - учитывая наш
скромный бюджет и тяжелую экономическую ситуацию в Греции. Но мы выйдем
на этот матч и будем биться до последнего. Надеюсь, наши фанаты нам
помогут. Мы способны выйти в финал, - заявил Спанулис.
Матч ЦСКА - «Олимпиакос» начнется в 18:30 по московскому времени.
В другом полуфинале хозяева паркета, баскетболисты «Фенербахче» сразятся с мадридским «Реалом».
Матч
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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