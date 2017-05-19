Вассилис Спанулис: «Олимпиакос» не испытывает такого давления перед «Финалом четырех», как игроки ЦСКА

34-летний разыгрывающий «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис поделился ожиданиями от матче с ЦСКА в полуфинале Евролиги.

- Мы не испытываем такого давления, как игроки ЦСКА. От нас не ждут победы в Стамбуле любой ценой - учитывая наш скромный бюджет и тяжелую экономическую ситуацию в Греции. Но мы выйдем на этот матч и будем биться до последнего. Надеюсь, наши фанаты нам помогут. Мы способны выйти в финал, - заявил Спанулис.



Матч ЦСКА - «Олимпиакос» начнется в 18:30 по московскому времени.

В другом полуфинале хозяева паркета, баскетболисты «Фенербахче» сразятся с мадридским «Реалом».



