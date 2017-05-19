Крэйг Шекспир: Разгромное поражение «Лестера» - несчастный случай

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир прокомментировал поражение своей команды в матче с «Тоттенхэмом».

- Мы редко играем так, как играли сегодня. Команда действовала отлично, когда я был у руля. Надеюсь, это несчастный случай, нам нужно как следует подготовиться к воскресной игре. Мы хотим финишировать так высоко, как только возможно, но сегодняшний вечер, конечно, сильно разочаровал.

Обычно мы защищаемся гораздо лучше, но сегодня мы столкнулись с очень качественным командным движением «Тоттенхэма». Мы были биты во всех отношениях лучшей командой, но потерпеть поражение с таким счетом - это очень болезненно. Конечно, я беру на себя ответственность за произошедшее, - заявил Шекспир.

Напомним, в составе «шпор» покер сделал Харри Кейн, дубль – Сон Хын Мин. У «Лестера» отличился Бен Чилуэлл.

«Тоттенхэм» с 83 очками на втором месте в чемпионате Англии. У «Лестера» 43 очка и 11-е место.