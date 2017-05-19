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Крэйг Шекспир: Разгромное поражение «Лестера» - несчастный случай

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир прокомментировал поражение своей команды в матче с «Тоттенхэмом».

- Мы редко играем так, как играли сегодня. Команда действовала отлично, когда я был у руля. Надеюсь, это несчастный случай, нам нужно как следует подготовиться к воскресной игре. Мы хотим финишировать так высоко, как только возможно, но сегодняшний вечер, конечно, сильно разочаровал.

Обычно мы защищаемся гораздо лучше, но сегодня мы столкнулись с очень качественным командным движением «Тоттенхэма». Мы были биты во всех отношениях лучшей командой, но потерпеть поражение с таким счетом - это очень болезненно. Конечно, я беру на себя ответственность за произошедшее, - заявил Шекспир.

Напомним, в составе «шпор» покер сделал Харри Кейн, дубль – Сон Хын Мин. У «Лестера» отличился Бен Чилуэлл.

«Тоттенхэм» с 83 очками на втором месте в чемпионате Англии. У «Лестера» 43 очка и 11-е место.

Матч

Лестер Сити - Тоттенхэм - 1:6 (0:2)

Голы

Кейн 25 (0:1). Сон Хын Мин 36 (0:2). Чилуэлл 59 (1:2). Кейн 63 (1:3). Сон Хын Мин 71 (1:4). Кейн 88 (1:5). Кейн 90 (1:6).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Беналуань (Грэй, 66), Фукс, Амарти, Симпсон, Чилуэлл, Ндиди, Олбрайтон, Марез, Варди (Муса, 78), Окадзаки (Слимани, 46)

Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд, Дембеле (Лесняк, 85), Алли, Дайер, Ваньяма, Сиссоко (Нкуду, 90), Сон Хын Мин (Янссен, 78), Кейн

Предупреждения:

Олбрайтон, 65; Грэй, 75; Симпсон, 80 - Сиссоко, 65

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

18 мая 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция


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