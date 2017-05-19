Крэйг Шекспир: Разгромное поражение «Лестера» - несчастный случай
Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир прокомментировал поражение своей команды в матче с «Тоттенхэмом».
- Мы редко играем так, как играли сегодня. Команда действовала отлично, когда я был у руля. Надеюсь, это несчастный случай, нам нужно как следует подготовиться к воскресной игре. Мы хотим финишировать так высоко, как только возможно, но сегодняшний вечер, конечно, сильно разочаровал.
Обычно мы защищаемся гораздо лучше, но сегодня мы столкнулись с очень качественным командным движением «Тоттенхэма». Мы были биты во всех отношениях лучшей командой, но потерпеть поражение с таким счетом - это очень болезненно. Конечно, я беру на себя ответственность за произошедшее, - заявил Шекспир.
Напомним, в составе «шпор» покер сделал Харри Кейн, дубль – Сон Хын Мин. У «Лестера» отличился Бен Чилуэлл.
«Тоттенхэм» с 83 очками на втором месте в чемпионате Англии. У «Лестера» 43 очка и 11-е место.
Матч
Лестер Сити - Тоттенхэм - 1:6 (0:2)
Голы
Кейн 25 (0:1). Сон Хын Мин 36 (0:2). Чилуэлл 59 (1:2). Кейн 63 (1:3). Сон Хын Мин 71 (1:4). Кейн 88 (1:5). Кейн 90 (1:6).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Беналуань (Грэй, 66), Фукс, Амарти, Симпсон, Чилуэлл, Ндиди, Олбрайтон, Марез, Варди (Муса, 78), Окадзаки (Слимани, 46)
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд, Дембеле (Лесняк, 85), Алли, Дайер, Ваньяма, Сиссоко (Нкуду, 90), Сон Хын Мин (Янссен, 78), Кейн
Предупреждения:
Олбрайтон, 65; Грэй, 75; Симпсон, 80 - Сиссоко, 65
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
18 мая 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция