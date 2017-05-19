Андрей Ватутин: Я снимаю шляпу перед Теодосичем

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил вклад разыгрывающего Милоша Теодосича в результаты команды.

- Я снимаю шляпу перед Милошем. Не каждый сыграл бы три напряженных матча плей-офф на обезболивающих уколах. Понятно, что ждать от Милоша «лучшей игры в жизни» не приходится.

Но ведь это не игра Теодосича против Спанулиса, а игра ЦСКА против «Олимпиакоса» — противостояние двух больших команд, которые по праву добились участия в «Финале четырех», - заявил Ватутин.

Сегодня ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом» в полуфинале Евролиги.