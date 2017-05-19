Андрей Ватутин: Я снимаю шляпу перед Теодосичем
Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил вклад разыгрывающего Милоша Теодосича в результаты команды.
- Я снимаю шляпу перед Милошем. Не каждый сыграл бы три напряженных матча плей-офф на обезболивающих уколах. Понятно, что ждать от Милоша «лучшей игры в жизни» не приходится.
Но ведь это не игра Теодосича против Спанулиса, а игра ЦСКА против «Олимпиакоса» — противостояние двух больших команд, которые по праву добились участия в «Финале четырех», - заявил Ватутин.
Сегодня ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом» в полуфинале Евролиги.
Матч
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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