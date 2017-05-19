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Жозе Моуринью: Когда у «Манчестер Юнайтед» столько проблем, Руни мне нужен

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что он по-прежнему рассчитывает на форварда Уэйна Руни.

- Иногда возрастные футболисты думают, что им по-прежнему 25 или 26 лет, и тогда с ними возникают сложности. Руни хорош тем, что он командный игрок и настоящий профессионал.

Если ему что-то не нравится, он это прячет, ведет себя профессионально, образцово. И когда он не травмирован, всегда готов выйти на поле. И сейчас, когда у команды столько проблем, он мне нужен, - заявил Моуринью.

Уэйн Руни провел в текущем сезоне 37 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.

Напомним, 24 мая «МЮ» сыграет в финале Лиги Европы с амстердамским «Аяксом».

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