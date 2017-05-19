Матьяж Смодиш: Надеюсь, ЦСКА сможет отстоять трофей в Евролиге

Бывший форвард ЦСКА и сборной Словении Матьяж Смодиш пожелал удачи красно-синим в «Финале четырех» Евролиги.

- Безусловно, я буду болеть за армейцев. Надеюсь, они смогут отстоять трофей и повторить достижение «Олимпиакоса» и «Маккаби». Если говорить о фаворитах «Финала четырех», то я выделю «Фенербахче». Они играют дома, поддержка трибун будет сумасшедшая.

С другой стороны, трофей может выиграть любая из четырех команд. История знает много примеров, когда в «Финале четырех» побеждал клуб, на который никто не ставил. Самый свежий пример — успех «Маккаби» под руководством Дэвида Блатта в 2014 году, - рассказал Смодиш.

Матч ЦСКА - «Олимпиакос» начнется в 18:30 по московскому времени.

В другом полуфинале хозяева паркета, баскетболисты «Фенербахче» сразятся с мадридским «Реалом».