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Матьяж Смодиш: Надеюсь, ЦСКА сможет отстоять трофей в Евролиге

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший форвард ЦСКА и сборной Словении Матьяж Смодиш пожелал удачи красно-синим в «Финале четырех» Евролиги.

- Безусловно, я буду болеть за армейцев. Надеюсь, они смогут отстоять трофей и повторить достижение «Олимпиакоса» и «Маккаби». Если говорить о фаворитах «Финала четырех», то я выделю «Фенербахче». Они играют дома, поддержка трибун будет сумасшедшая.

С другой стороны, трофей может выиграть любая из четырех команд. История знает много примеров, когда в «Финале четырех» побеждал клуб, на который никто не ставил. Самый свежий пример — успех «Маккаби» под руководством Дэвида Блатта в 2014 году, - рассказал Смодиш.

Матч ЦСКА - «Олимпиакос» начнется в 18:30 по московскому времени. 

В другом полуфинале хозяева паркета, баскетболисты «Фенербахче» сразятся с мадридским «Реалом».

Матч

ЦСКА - Олимпиакос

Место и дата

19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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