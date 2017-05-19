Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 3 ОТАнахайм
Баскетбол  Фенербахче- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Футбол  Гранада- : -Эспаньол
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Евгению Кузнецову - 25!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня исполняется 25 лет нападающему «Вашингтона» и сборной России Евгению Кузнецову. 

Евгений Кузнецов родился 19 мая 1992 года в Челябинске. С 2009 по 2014 год он защищал цвета местного «Трактора» в Континентальной хоккейной лиге. 

На драфте НХЛ 2010 года он был выбран «Вашингтоном» в первом раунде под 26-м номером. С 2014 года играет за «Кэпиталс» в НХЛ.

В 2011 году стал чемпионом мира среди молодежных команд. А на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов стал золотым медалистом уже взрослых первенств планеты.

На чемпионате мира-2017, который проходит в Кельне и Париже, Евгений был дозаявлен в состав национальной команды по ходу турнира.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Канада вышла на Россию, шведы - на финнов, а Ломбертс прощается с «Зенитом». Главные новости утраКанада вышла на Россию, шведы - на финнов, а Ломбертс прощается с «Зенитом». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в серии (видео)Хоккеисты «Анахайма» переиграли на выезде «Нэшвилл» (3:2) в четвертом матче финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.Ну и кто в хоккее «отсталый варвар»? Сборная России ответила на оскорблениеНу и кто в хоккее «отсталый варвар»? Сборная России ответила на оскорблениеОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко урезонивает чешского коллегу, пытающегося посеять вражду между Россией и Чехией.Букмекеры считают сборную Канады фаворитом матча с Россией в полуфинале чемпионата мира20 мая сборные Канады и России разыграют путевку в финал чемпионата мира по хоккею-2017.Александр Эдлер: На арене в Париже было очень жарко, но команды находились в равных условияхЗащитник сборной Швеции Александр Эдлер прокомментировал победу своей команды над швейцарцами на чемпионате мира-2017.Виктор Хедман: Мировой хоккей увидит новую главу противостояния шведов и финновЗащитник сборной Швеции Виктор Хедман поделился ожиданиями от встречи с командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира-2017.Рикард Гренборг: Швейцарцы заставили сборную Швеции попотетьГлавный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал победу своей команды над швейцарцами в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017.Джон Купер: Матчи Канада - Россия всегда были невероятно напряженнымиГлавный тренер сборной Канады Джон Купер поделился ожиданиями от матча с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею.Марко Штурм: Канада была значительно лучше нас, но я горжусь игроками сборной ГерманииГлавный тренер сборной Германии по хоккею Марко Штурм гордится выступлением своей команды на чемпионате мира-2017.Мэтт Дюшен: Наша задача - не давать сборной России свободного пространстваОлимпийский чемпион Сочи-2014 в составе сборной Канады, нападающий «Колорадо» Мэтт Дюшен поделился ожиданиями от матча со сборной России на чемпионате мира.«Чего ждем от полуфинала с Канадой?» Лысенков и Пономаренко - о сборной«Чего ждем от полуфинала с Канадой?» Лысенков и Пономаренко - о сборнойПавел Лысенков и Дмитрий Пономаренко, а также приглашенный гость Алексей Фомин рассуждают о предстоящем матче Россия - Канада.Владислав Наместников: Перед Канадой ничего у нас трястись не будетВладислав Наместников: Перед Канадой ничего у нас трястись не будетФорвард сборной России Владислав Наместников прокомментировал победу над чехами (3:0) и высказался о предстоящей встрече с канадцами.Крис Ли: Обидно, что не сыграю в полуфинале чемпионата мира против МозякинаЗащитник сборной Канады Крис Ли поделился ожиданиями от матча со сборной России на чемпионате мира по хоккею.Никлас Бэкстрем: Не думаю, что финны в полуфинале покажут что-то большее, чем швейцарцыЦентрфорвард сборной Швеции Никлас Бэкстрем поделился ожиданиями от матча с финнами в полуфинале чемпионата мира.Такую Канаду надо побеждать! «Кленовые» намучились в четвертьфинале с немцамиТакую Канаду надо побеждать! «Кленовые» намучились в четвертьфинале с немцамиКанадцы с трудом прошли немцев в четвертьфинале (2:1) и в субботу встретятся в Кельне со сборной России.ЧМХ-2017. Россия обыграла Чехию, Канада победила Германию и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею.Канада обыграла Германию и вышла в полуфинал, чемпионата мира, где сыграет с РоссиейКанада обыграла Германию и вышла в полуфинал, чемпионата мира, где сыграет с РоссиейМатч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Германии завершился победой канадской команды. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу канадцев.Сборная Швеции обыграла швейцарцев в 1/4 финала ЧМХоккеисты сборной Швеции в четвертьфинальной встрече чемпионата мира переиграли команду Швейцарии.Павел Францоуз: Не зря лидеры сборной России играют в НХЛВратарь сборной Чехии Павел Францоуз после поражения от россиян в четвертьфинальном матче чемпионата мира отдал должное силе соперника.4 главных вывода по итогам матча Россия – Чехия4 главных вывода по итогам матча Россия – Чехия«Советский спорт» поздравляет сборную России с выходом в полуфинал чемпионата мира и формирует главные выводы по играм победы над чехами.
Баскетбол
Вассилис Спанулис: «Олимпиакос» не испытывает такого давления перед «Финалом четырех», как игроки ЦСКА
Футбол
Валерий Рейнгольд: Борьба за второе место закончилась. ЦСКА своего не упустит
Футбол
«Челси» интересуется полузащитником «Монако» Бакайоко
Баскетбол
Димитрис Итудис: У ЦСКА была неудачная серия в матчах с «Олимпиакосом», но это осталось в прошлом
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости