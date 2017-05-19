День в истории. Евгению Кузнецову - 25!

Сегодня исполняется 25 лет нападающему «Вашингтона» и сборной России Евгению Кузнецову.

Евгений Кузнецов родился 19 мая 1992 года в Челябинске. С 2009 по 2014 год он защищал цвета местного «Трактора» в Континентальной хоккейной лиге.

На драфте НХЛ 2010 года он был выбран «Вашингтоном» в первом раунде под 26-м номером. С 2014 года играет за «Кэпиталс» в НХЛ.

В 2011 году стал чемпионом мира среди молодежных команд. А на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов стал золотым медалистом уже взрослых первенств планеты.

На чемпионате мира-2017, который проходит в Кельне и Париже, Евгений был дозаявлен в состав национальной команды по ходу турнира.







