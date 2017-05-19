«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в серии (видео)

Хоккеисты «Анахайма» переиграли на выезде «Нэшвилл» (3:2) в четвертом матче финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.

The Ducks take it in OT!



All square in the West as the series shifts back to Cali. #StanleyCup pic.twitter.com/df2mew5VC5 — NHL (@NHL) 19 мая 2017 г.

В первом периоде «Утки» владели значительным преимуществом. Счет открыл шведский форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, а во второй 20-минутке отличился Ник Ритчи.

Однако в концовке третьего периода серия удалений в составе гостей позволила «Нэшвиллу» вернуться в игру. На последней минуте основного времени матча «Хищники» заменили вратаря шестым полевым игроком и Филип Форсберг перевел встречу в овертайм.

В овертайме решающую ошибку допустил защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббэн, срезавший шайбу в собственные ворота. Она была записана на счет форварда «Анахайма» Нэйта Томпсона. Таким образом, счет в серии стал равным: 2-2.

Пятая игра состоится 21 мая в Калифорнии.



Матч Анахайм - Нэшвилл Место и дата 21 мая 02:15, Хонда Центр, Онлайн-трансляция







