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«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в серии (видео)

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Хоккеисты «Анахайма» переиграли на выезде «Нэшвилл» (3:2) в четвертом матче финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.

В первом периоде «Утки» владели значительным преимуществом. Счет открыл шведский форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, а во второй 20-минутке отличился Ник Ритчи.

Однако в концовке третьего периода серия удалений в составе гостей позволила «Нэшвиллу» вернуться в игру. На последней минуте основного времени матча «Хищники» заменили вратаря шестым полевым игроком и Филип Форсберг перевел встречу в овертайм.

В овертайме решающую ошибку допустил защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббэн, срезавший шайбу в собственные ворота. Она была записана на счет форварда «Анахайма» Нэйта Томпсона. Таким образом, счет в серии стал равным: 2-2.

Пятая игра состоится 21 мая в Калифорнии.

Матч

Анахайм - Нэшвилл

Место и дата

21 мая 02:15, Хонда Центр, Онлайн-трансляция



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