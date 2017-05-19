Канада вышла на Россию, шведы - на финнов, а Ломбертс прощается с «Зенитом». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.

1. Неизбежное случилось. Сборная Канады хоть и не без труда, но одолела немцев в четвертьфинале мирового первенства. И теперь нас ожидает очередной раунд исторического противостояния «кленовых листьев» с россиянами.

2. За день до игры мировые букмекеры отдают предпочтение североамериканцам.

3. А соперниками команды Финляндии по полуфиналу ожидаемо стали шведы. Еще одна принципиальная дуэль на чемпионате мира!

4. Легендарный боксер Флойд Мэйвезер-младший пока отказывается комментировать информацию о своем контракте на бой со звездой ММА Конором Макгрегором.

5. «Лестер», де-факто сложивший с себя полномочия чемпиона Англии, потерпел сокрушительное поражение от «Тоттенхэма» в отложенном матче 34-го тура чемпионата страны.

6. Но главный тренер «лис» Крэйг Шекспир предпочитает не драматизировать ситуацию.

7. Защитник «Зенита» Николас Ломбертс обратился к болельщикам команды с трогательной прощальной речью. Бельгиец отдал клубу с берегов Невы 10 лет карьеры и жизни.

8. А вот другой символ возрождения «Зенита» Анатолий Тимощук ввязался с бракоразводный процесс, который уже успел стать скандальным.

9. Брюссельский «Андерлехт» в 34-й раз завоевал титул чемпиона Бельгии. После победы над «Шарлеруа» столичная команда стала недосягаемой для преследователей.

10. «Анахайм» сравнял счет в финале плей-офф Западной конференции НХЛ. «Утки» упустили выездную победу над «Нэшвиллом» в концовке третьего периода, но затем добились своего в драматичном овертайме.

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