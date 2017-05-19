Аксель Витсель: Буду рад вернуться в Россию, чувствую себя там как дома

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель будет счастлив вернуться в Россию в составе сборной Бельгии во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Для меня будет очень приятно снова вернуться в Россию (во время чемпионата мира - 2018), ведь там я чувствую себя как дома. Я провел замечательное время в «Зените». У сборной Бельгии есть хорошие шансы на победу в чемпионате мира, и потому наша задача - отобраться на мундиаль в России и победить там.