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Аксель Витсель: Буду рад вернуться в Россию, чувствую себя там как дома

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель будет счастлив вернуться в Россию в составе сборной Бельгии во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Для меня будет очень приятно снова вернуться в Россию (во время чемпионата мира - 2018), ведь там я чувствую себя как дома. Я провел замечательное время в «Зените». У сборной Бельгии есть хорошие шансы на победу в чемпионате мира, и потому наша задача - отобраться на мундиаль в России и победить там.

Когда я решил переехать в Китай, я просто объяснил свою позицию Роберто Мартинесу, которую он принял. В свою очередь, я не имел никаких гарантий, что буду попадать в заявку национальной команды. Я не вижу проблемы в том, чтобы играть в Китае и регулярно получать вызовы в сборную, - заявил Витсель.

Напомним, 3 января «Зенит» объявил о переходе Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Бельгиец защищал цвета российского клуба с 2012 года. Всего за «Зенит» Аксель сыграл 180 матчей во всех турнирах и забил 22 гола.




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