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Витсель считает, что сборная Бельгии может выиграть ЧМ-2018 в России

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель  о шансах своей национальной команды на победу на чемпионате мира-2018, который состоится в России.

«Кончено, у нас есть шансы на победу. Но надо будет идти от игры к игре. У нас отличная команда с высококлассными футболистами, но нам надо быть единым целым. Есть команды и мастеровитее нашей сборной – Италия, Испания и Бразилия. Надо быть предельно сконцентрированными, фокусироваться на каждой детали во время матчей. И, конечно же, без удачи тоже не обойтись», – цитирует экс-игрока «Зенита» официальный сайт ФИФА.

Отметим, что лучшим результатом бельгийской сборной на чемпионатах мира является четвертое место на турнире 1986 года в Мексике.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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