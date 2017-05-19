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Облак станет главной целью «МЮ», если Де Хеа решится на переход в «Реал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» готовится к отъезду голкипера сборной Испании Давида Де Хеа в мадридский «Реал».

Как сообщает Daily Mirror, в случае, если воспитанник «Атлетико» решится на трансфер в команду Зинедина Зидана, «красные дьяволы» выкупят нынешнего вратаря «матрасников» Яна Облака.

Ранее сообщалось, что Де Хеа отказался от предложения «сливочных» и намерен остаться в «МЮ».

В нынешнем сезоне 24-летний Облак провел во всех турнирах 40 матчей, пропустил 27 мячей и в 27-ми встречах оставлял свои ворота «сухими».

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