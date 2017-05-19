Евгений Малкин: Нас ждет самый сложный матч. Мы с Кросби должны это понять и подготовиться

Российский нападающий «Питтсубрга» Евгений Малкин высказался о противостоянии с «Оттавой» в финальной серии Восточной конференции.

Напомним, после трех матчей счет в серии 2:1 в пользу «Оттавы».

«Мы играем против отличной команды. Они действуют во всех трех зонах. Там есть хорошие нападающие и хорошие защитники. В третьей игре нам не удалось показать свой хоккей. Они забросили три шайбы в первые семь минут, владели инициативой, играли в давление. Это не должно повториться в пятницу. Нам надо забить первыми, нагрузить их оборону, играть жестко, умно и контролировать ход матча.

У нас было несколько хороших моментов в последней игре, в частности у Фила Кессела и у меня. Надо было забивать. Теперь стоит забыть первые три матча. Перевернуть страницу. В пятницу надо сыграть в наш хоккей, на скорости, с большим количеством бросков, больше времени проводить в зоне атаки. Нужно будет забить пару шайб, чтобы победить.

Сид Кросби и я постоянно ощущаем давление. Это не зависит от соперника. И нам это нравится. Такова наша судьба в хоккее. Мы выходим на игры, тренируемся каждый день, чтобы забивать. В пятницу нас ждет, возможно, самый сложный матч. Сид и я должны это понять и подготовиться. Наша команда должна прибавить, не слушать трибуны, забыть обо всем и показать, на что она способна. У нас хорошие вратари, хорошие лидеры. Надо сыграть в наш хоккей», – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Четвертый матч серии «Оттава» – «Питтсбург» состоится 20 мая и стартует в 03:00 мск.