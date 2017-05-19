Андрей Аршавин: «Спартак» чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первым
Бывший капитан и полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу московского «Спартака» в чемпионате России. Напомним, столичный клуб досрочно выиграл титул впервые за 16 лет.
«Все в РФПЛ заканчивается достаточно закономерно – команды примерно на тех местах, что и заслуживают. Конечно, всем поклонникам питерского клуба пережить этот факт трудно, но, если объективно, «Спартак» чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первым», – цитирует хавбека «Кайрата» агенство «Р-Спорт».
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