Азар принял решение остаться в «Челси»

Руководство «Челси» не теряет надежды удержать в рядах лондонского клуба полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.





Как сообщает London Evening Standard, «синие» готовы предложить игроку новый контракт, согласно которому, его зарплата составит 300 тысяч фунтов в неделю.





При этом наставник «Челси» Антонио Конте провел беседу с футболистом, и дал тому понять, что игра команды будет строиться именно через Азара.





Также источник уверяет, что Азар согласен остаться в клубе и не собирается переходить в «Реал» грядущим летом.