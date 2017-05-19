Азар принял решение остаться в «Челси»
Руководство «Челси» не теряет надежды удержать в рядах лондонского клуба полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Как сообщает London Evening Standard, «синие» готовы предложить игроку новый контракт, согласно которому, его зарплата составит 300 тысяч фунтов в неделю.
При этом наставник «Челси» Антонио Конте провел беседу с футболистом, и дал тому понять, что игра команды будет строиться именно через Азара.
Также источник уверяет, что Азар согласен остаться в клубе и не собирается переходить в «Реал» грядущим летом.
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