Андрей Аршавин: «Зенит» весной стал играть медленнее, чем осенью, и в этом корень проблем

Бывший капитан и полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.

«О причинах надо говорить с теми, кто сейчас в команде, но «Зенит» весной стал играть медленнее, чем осенью, и в этом корень непосредственно игровых проблем. Во всяком случае, в тех матчах, что я видел.

Знаете, когда я в последний раз был в «Зените», там не наблюдалось молодых игроков, способных заиграть на высоком уровне. По результатам они (школы) наоборот работают хорошо, выигрывая первенства России в разных возрастах. Но последним неплохим набором, на мой взгляд, был 1987-й год рождения. Однако и там никто не прорезался.

Да и что значит «неплохим»? – продолжил Аршавин. – Когда в команде появлялись Александр Кержаков, Игорь Денисов или Владимир Быстров, сразу было видно: это таланты, которые обязательно заиграют. Они с первых дней составляли конкуренцию основным игрокам. Увы, никого похожего не было даже в том самом 87-м годе», – цитирует хавбека «Кайрата» агенство «Р-Спорт».