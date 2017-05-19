Наставник «Ниццы»: Благодаря Балотелли у нас появилась уверенность, он очень помог команде

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр подвел итоги выступления форварда сборной Италии Марио Балотелли, который перебрался в Лигу 1 из «Ливерпуля».

«Конечно, нам было сложно сделать ставку на Балотелли. Мы много думали над его трансфером. Многие сомневались в том, что это действительно сработает. Однако, Марио помогал команде на протяжении всего сезона. Благодаря ему «Ницца» выиграла несколько матчей в сентябре, что придало уверенности всему коллективу.

Да, в январе-феврале Балотелли стало труднее, но позже он вновь вернулся на прежний уровень. Скажу честно: я был готов принять Марио. К тому же, у нас было не так много вариантов на усиление атаки. В конечном итоге, это был правильный выбор.

Думаю, переход в «Ниццу» во многом помог этому парню. Посмотрите на «Ливерпуль» – они занимают сейчас четвертое место в АПЛ, а мы располагаемся на третьей строчке в Лиге 1. Лично я не вижу никакой разницы», – цитирует специалиста ESPN FC.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел во всех турнирах за «Ниццу» 28 матчей, забил 17 мячей и отдал одну голевую передачу.