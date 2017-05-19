Андрей Аршавин: Кокорин остается лучшим игроком России

Бывший капитан и полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение, что форвард питерского клуба Александр Кокорин является лучшим игроком страны.

«Я все равно уверен, что по таланту, по своим способностям Кокорин остается лучшим. Кого сейчас считают российским футболистом номер один? Федора Смолова? Кокорин точно не хуже», – сказал Аршавин агентству «Р-спорт», согласившись с утверждением, что Кокорин пока не оправдывает его высокие оценки.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард «Зенита» провел во всех турнирах 37 матчей, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.