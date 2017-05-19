Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 3 ОТАнахайм
Баскетбол  Фенербахче- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Футбол  Гранада- : -Эспаньол
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Францоуз: Сборная России играла здорово и показала свое мастерство

Источник:  Р-СпортКомментарии

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз дал комментарий после поражения от команды России в четвертьфинальном матче чемпионата мира (0:3).

Напомним, шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин, а вратарь россиян Андрей Василевский отразил все 27 бросков по своим воротам.

«Конечно, все мы расстроены после поражения от сборной России, потому что хотели идти дальше и биться за медали. Но сборная России играла здорово, показала свое мастерство. Конечно, у меня были шансы отразить броски россиян, шансы всегда есть, но эти парни большие мастера, отправляли каждую шайбу впритирку со штангой.

Я впервые играл в плей-офф чемпионата мира, и это большое событие для меня. Несмотря на поражение, это был праздник хоккея для меня, я счастлив быть частью сборной Чехии и получил удовольствие от турнира», – цитирует Францоуза агентство «Р-Спорт».

Голосование: Кто сыграет в финале ЧМХ-2017?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Канада вышла на Россию, шведы – на финнов, а Ломбертс прощается с «Зенитом». Главные новости утраКанада вышла на Россию, шведы – на финнов, а Ломбертс прощается с «Зенитом». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.День в истории. Евгению Кузнецову – 25!Сегодня исполняется 25 лет нападающему «Вашингтона» и сборной России Евгению Кузнецову.Ну и кто в хоккее «отсталый варвар»? Сборная России ответила на оскорблениеНу и кто в хоккее «отсталый варвар»? Сборная России ответила на оскорблениеОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко урезонивает чешского коллегу, пытающегося посеять вражду между Россией и Чехией.Букмекеры считают сборную Канады фаворитом матча с Россией в полуфинале чемпионата мира20 мая сборные Канады и России разыграют путевку в финал чемпионата мира по хоккею-2017.Александр Эдлер: На арене в Париже было очень жарко, но команды находились в равных условияхЗащитник сборной Швеции Александр Эдлер прокомментировал победу своей команды над швейцарцами на чемпионате мира-2017.Виктор Хедман: Мировой хоккей увидит новую главу противостояния шведов и финновЗащитник сборной Швеции Виктор Хедман поделился ожиданиями от встречи с командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира-2017.Рикард Гренборг: Швейцарцы заставили сборную Швеции попотетьГлавный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал победу своей команды над швейцарцами в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017.Джон Купер: Матчи Канада - Россия всегда были невероятно напряженнымиГлавный тренер сборной Канады Джон Купер поделился ожиданиями от матча с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею.Марко Штурм: Канада была значительно лучше нас, но я горжусь игроками сборной ГерманииГлавный тренер сборной Германии по хоккею Марко Штурм гордится выступлением своей команды на чемпионате мира-2017.Мэтт Дюшен: Наша задача - не давать сборной России свободного пространстваОлимпийский чемпион Сочи-2014 в составе сборной Канады, нападающий «Колорадо» Мэтт Дюшен поделился ожиданиями от матча со сборной России на чемпионате мира.«Чего ждем от полуфинала с Канадой?» Лысенков и Пономаренко - о сборной«Чего ждем от полуфинала с Канадой?» Лысенков и Пономаренко - о сборнойПавел Лысенков и Дмитрий Пономаренко, а также приглашенный гость Алексей Фомин рассуждают о предстоящем матче Россия - Канада.Владислав Наместников: Перед Канадой ничего у нас трястись не будетВладислав Наместников: Перед Канадой ничего у нас трястись не будетФорвард сборной России Владислав Наместников прокомментировал победу над чехами (3:0) и высказался о предстоящей встрече с канадцами.Крис Ли: Обидно, что не сыграю в полуфинале чемпионата мира против МозякинаЗащитник сборной Канады Крис Ли поделился ожиданиями от матча со сборной России на чемпионате мира по хоккею.Никлас Бэкстрем: Не думаю, что финны в полуфинале покажут что-то большее, чем швейцарцыЦентрфорвард сборной Швеции Никлас Бэкстрем поделился ожиданиями от матча с финнами в полуфинале чемпионата мира.Такую Канаду надо побеждать! «Кленовые» намучились в четвертьфинале с немцамиТакую Канаду надо побеждать! «Кленовые» намучились в четвертьфинале с немцамиКанадцы с трудом прошли немцев в четвертьфинале (2:1) и в субботу встретятся в Кельне со сборной России.ЧМХ-2017. Россия обыграла Чехию, Канада победила Германию и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею.Канада обыграла Германию и вышла в полуфинал, чемпионата мира, где сыграет с РоссиейКанада обыграла Германию и вышла в полуфинал, чемпионата мира, где сыграет с РоссиейМатч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Германии завершился победой канадской команды. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу канадцев.Сборная Швеции обыграла швейцарцев в 1/4 финала ЧМХоккеисты сборной Швеции в четвертьфинальной встрече чемпионата мира переиграли команду Швейцарии.Павел Францоуз: Не зря лидеры сборной России играют в НХЛВратарь сборной Чехии Павел Францоуз после поражения от россиян в четвертьфинальном матче чемпионата мира отдал должное силе соперника.4 главных вывода по итогам матча Россия – Чехия4 главных вывода по итогам матча Россия – Чехия«Советский спорт» поздравляет сборную России с выходом в полуфинал чемпионата мира и формирует главные выводы по играм победы над чехами.
Хоккей
Евгений Малкин: Нас ждет самый сложный матч. Мы с Кросби должны это понять и подготовиться
Футбол
Облак станет главной целью «МЮ», если Де Хеа решится на переход в «Реал»
Футбол
Витсель считает, что сборная Бельгии может выиграть ЧМ-2018 в России
Футбол
Аксель Витсель: Буду рад вернуться в Россию, чувствую себя там как дома
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чехия
Чехиякалендарьстатистика
Павел Францоуз
Павел Францоузвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости