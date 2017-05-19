Павел Францоуз: Сборная России играла здорово и показала свое мастерство

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз дал комментарий после поражения от команды России в четвертьфинальном матче чемпионата мира (0:3).

Напомним, шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин, а вратарь россиян Андрей Василевский отразил все 27 бросков по своим воротам.

«Конечно, все мы расстроены после поражения от сборной России, потому что хотели идти дальше и биться за медали. Но сборная России играла здорово, показала свое мастерство. Конечно, у меня были шансы отразить броски россиян, шансы всегда есть, но эти парни большие мастера, отправляли каждую шайбу впритирку со штангой.

Я впервые играл в плей-офф чемпионата мира, и это большое событие для меня. Несмотря на поражение, это был праздник хоккея для меня, я счастлив быть частью сборной Чехии и получил удовольствие от турнира», – цитирует Францоуза агентство «Р-Спорт».