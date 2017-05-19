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Цибульскис сменил рижское «Динамо» на «Градец Кралове»

Источник:  ХК «Градец Кралове»Комментарии

Защитник рижского «Динамо» Оскар Цибульскис продолжит карьеру в «Градец Кралове».

29-летний игрок обороны выступал в КХЛ за «Динамо» с 2009 года. За восемь сезонов в лиге Цибульскис набрал 55 (16+39) очков в 303 матчах при показателе полезности «–18» и 194 минутах штрафа.

В составе сборной Латвии Цибульскис выступал на пяти чемпионатах мира (2011, 2012, 2015, 2016, 2017) и на последних двух турнирах входил в тройку лучших игроков команды.

Добавим, что в прошлом году игроком «Градец Кралове» стал форвард Андрис Джериньш.

В нынешнем сезоне «Градец Кралове» дошел до полуфинала плей-офф чешской Экстралиги, где проиграл будущему чемпиону – «Комете» из Брно.

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