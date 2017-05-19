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Жозе Моуринью: Надеюсь, Де Хеа не покинет «МЮ» этим летом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном уходе голкипера сборной Испании Давида Де Хеа.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на игрока является мадридский «Реал».

«Нет, я не собираюсь назначать Серхио Ромеро основным вратарем «Юнайтед». Почему? Потому что я надеюсь, что Де Хеа не покинет клуб этим летом.

Вообще, нам нужны оба. Счастлив, что в моей команде выступают голкиперы сборных Аргентины и Испании. Это здорово», – цитирует португальца Football Espana.

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