Жозе Моуринью: Надеюсь, Де Хеа не покинет «МЮ» этим летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном уходе голкипера сборной Испании Давида Де Хеа.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на игрока является мадридский «Реал».

«Нет, я не собираюсь назначать Серхио Ромеро основным вратарем «Юнайтед». Почему? Потому что я надеюсь, что Де Хеа не покинет клуб этим летом.

Вообще, нам нужны оба. Счастлив, что в моей команде выступают голкиперы сборных Аргентины и Испании. Это здорово», – цитирует португальца Football Espana.

Облак станет главной целью «МЮ», если Де Хеа решится на переход в «Реал»

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