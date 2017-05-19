Нголо Канте: В следующем сезоне «Челси» постарается выиграть все турниры

Полузащитник «Челси» Нголо Канте заявил, что в следующем сезоне «синие» постараются победить во всех турнирах.

«В следующем сезоне перед нами будет стоять новый вызов. Мы намерены отстоять титул чемпионов, выиграть два Кубка. Также у нас будет Лига чемпионов.

В таком клубе, как «Челси» мы хотим выиграть все. И мы постараемся сделать это. Это новый вызов для каждого», – сказал Канте.

Напомним, 26-летний француз был признан игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов.

В нынешнем сезоне Канте провел 34 матча в премьер-лиге, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Также он был выбран игроком года по версии Ассоциации игроков-профессионалов.