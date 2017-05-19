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Андрей Аршавин: Если Россия постарается и поймает удачу, то может выйти из группы на Кубке конфедераций

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, чего ждет от выступления сборной России на Кубке конфедераций.

«Понятно, что это не чемпионат мира, а только прелюдия к нему, но прелюдия очень интересная. Тем более, с участием нашей сборной – когда она еще попадет в турнир, где играют только чемпионы мира и континентов?

Фактически ведь стать участником Кубка конфедераций для европейских или южноамериканских сборных неизмеримо сложнее, чем попасть на чемпионат мира. Если постараться и поймать удачу, из группы выйти можно. Дальше уже все зависит от того, кто в соперниках», – приводит «Р-Спорт» слова Аршавина.

Напомним, матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

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