Андрей Аршавин: Если Россия постарается и поймает удачу, то может выйти из группы на Кубке конфедераций

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, чего ждет от выступления сборной России на Кубке конфедераций.

«Понятно, что это не чемпионат мира, а только прелюдия к нему, но прелюдия очень интересная. Тем более, с участием нашей сборной – когда она еще попадет в турнир, где играют только чемпионы мира и континентов?

Фактически ведь стать участником Кубка конфедераций для европейских или южноамериканских сборных неизмеримо сложнее, чем попасть на чемпионат мира. Если постараться и поймать удачу, из группы выйти можно. Дальше уже все зависит от того, кто в соперниках», – приводит «Р-Спорт» слова Аршавина.

Напомним, матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.