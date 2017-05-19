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«Зенит» – «Краснодар». Ломбертс признан лучшим игроком матча

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс по версии болельщиков стал лучшим игроком матча против «Краснодара» (1:0).

Бельгиец провел на поле две минуты, выйдя на замену вместо Юрия Жиркова на 90-й минуте.

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Напомним, «Зенит» в матче 29-го тура РФПЛ обыграл «Краснодар» благодаря единственному голу Артема Дзюбы.

Эта встреча стала для Ломбертса последней на стадионе «Петровский» в качестве игрока «Зенита». Летом защитник станет игроком бельгийского клуба «Остенде». За «Зенит» Николас выступает с 2007 года. В составе петербургского клуба защитник четыре раза становился чемпионом России, выиграл два Кубка и четыре Суперкубка России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Ломбертс провел за «Зенит» 361 матч и забил 11 голов.

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