Виталий Фридзон: Овечкин пожелал ЦСКА победы в Стамбуле

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон рассказал о том, что хоккеист Александр Овечкин пожелал его команде победы в «Финале четырех» Евролиги.

«Овечкин – один из моих лучших друзей, мы постоянно на связи. Он не приедет в Стамбул меня поддержать, так как восстанавливается после сложного сезона в НХЛ, проводит время с семьей. Но мы общались с ним перед поездкой в Стамбул, и он пожелал нам удачи и победы», – приводит ТАСС слова Фридзона.

Напомним, в пятницу ЦСКА сыграет в полуфинале с «Олимпиакосом». В другом полуфинале сыграют «Фенербахче» и «Реал». Финал пройдет в воскресенье.

Добавим, что ЦСКА является действующим победителем Евролиги.