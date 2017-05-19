Виталий Фридзон: Овечкин пожелал ЦСКА победы в Стамбуле
Защитник ЦСКА Виталий
Фридзон рассказал о том, что хоккеист Александр Овечкин пожелал его команде
победы в «Финале четырех» Евролиги.
«Овечкин – один из моих лучших друзей, мы постоянно на связи. Он не приедет в Стамбул меня поддержать, так как восстанавливается после сложного сезона в НХЛ, проводит время с семьей. Но мы общались с ним перед поездкой в Стамбул, и он пожелал нам удачи и победы», – приводит ТАСС слова Фридзона.
Напомним, в пятницу ЦСКА сыграет в полуфинале с «Олимпиакосом». В другом полуфинале сыграют «Фенербахче» и «Реал». Финал пройдет в воскресенье.
Добавим, что ЦСКА является действующим победителем Евролиги.
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