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Виталий Мутко: Исинбаева, конечно, покинет пост главы набсовета РУСАДА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко подтвердил, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА (Российское антидопинговое агентство).

Напомним, накануне WADA (Всемирное антидопинговое агентство) назвало критерии полного восстановления РУСАДА. Одним из них стал уход Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета организации.

«Этот критерий не направлен против Лены, это больше направлено на то, чтобы создать большую независимость этой организации. Хотя мы исходим из того, что Лена – двукратная олимпийская чемпионка, член МОК (Международного олимпийского комитета), и от кого она зависит? Ни от кого.

Но они исходят из того, что в набсовете РУСАДА она представляет учредителя – ОКР (Олимпийский комитет России). Вот они хотят, чтобы председатель не представлял учредителя. Пост главы набсовета она (Исинбаева), конечно, покинет», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

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