Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 3 ОТАнахайм
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Футбол  Гранада- : -Эспаньол
Теннис  Тим- : -Надаль
Баскетбол  Фенербахче- : -Реал
Теннис  Дель Потро- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Самолет «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку в Порту-Алегри

Источник:  The SunКомментарии

Как сообщает The Sun, после матча группового турнира Кубка Либертадорес между «Ланусом» и «Шапекоэнсе» (1:2) самолет с бразильской командой на обратном пути был вынужден совершить экстренную посадку в Порту-Алегри.

Согласно источнику, такое решение было принято в связи с неготовностью аэропорта Шапеко принять самолет с футбольным клубом на борту. Отмечается, что в качестве меры предосторожности из Порту-Алегри «Шапекоэнсе» отправился в свой город на автобусе.

Напомним, 29 ноября 2016 года самолет с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи были вынуждены ампутировать часть ноги.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Шапекоэнсе» уступил «Атлетико Насьональ» в Суперкубке Южной АмерикиФутболисты «Шапекоэнсе» в гостях уступили колумбийской команде «Атлетико Насьональ» в ответном матче Суперкубка Южной Америки. .«Шапекоэнсе» одержал победу в первом матче в Кубке ЛибертадоресФутболисты «Шапекоэнсе» одержали победу в матче в рамках Кубка Либертадорес, обыграв в гостях венесуэльскую «Сулию».Вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн: Планирую выступить на ПаралимпиадеВратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн: Планирую выступить на ПаралимпиадеВыживший в авиакатастрофе вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн признался, что хотел бы принять участие в Паралимпийских играх.Бывший защитник «Кубани» вернулся в «Шапекоэнсе»Защитник «Кубани» Аподи продолжит карьеру в «Шапекоэнсе», за который выступал в 2015 году.Первая победа «Шапекоэнсе» после катастрофы, 7 очков россиян на Матче звезд НХЛ и травма Кутина. Главные новости утраПервая победа «Шапекоэнсе» после катастрофы, 7 очков россиян на Матче звезд НХЛ и травма Кутина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.«Шапекоэнсе» одержал первую победу после авиакатастрофыФутбольный клуб «Шапекоэнсе» обыграл команду «Интернасьональ Лажис» (2:1) в матче чемпионата штата Санта-Катарина.«Шапекоэнсе» сыграл вничью с «Жоинвилем» в первом официальном матче после трагедииФутболисты бразильского «Шапекоэнсе» провели первый официальный матч после авиакатастрофы.Сборная Бразилии обыграла Колумбию в матче памяти «Шапекоэнсе»Сборная Бразилии обыграла Колумбию в матче памяти «Шапекоэнсе»Сборная Бразилии обыграла команду Колумбии в благотворительном матче, посвященном памяти жертв авиакатастрофы с командой «Шапекоэнсе».«Дрожал от холода и кричал: «Спасите, не хочу умирать!»«Дрожал от холода и кричал: «Спасите, не хочу умирать!»Третий выживший футболист «Шапекоэнсе» вратарь Жаксон Фолман впервые рассказал о том, что с ним произошло.«Шапекоэнсе» в своем первом матче после авиакатастрофы сыграл вничью с «Палмейрасом»Футболисты бразильского «Шапекоэнсе» разошлись миром с действующим чемпионом страны «Палмейрасом» в товарищеском матче, который стал первой игрой для команды из Шапеко после авиакатастрофы, унесшей жизни большинства игроков и членов тренерского штаба клуба.Выживший футболист «Шапекоэнсе»: Каждую ночь я вижу своих одноклубниковЗащитник бразильского клуба «Шапекоэнсе» Нету, выживший в авиакатастрофе в Колумбии, рассказал, что в первое время после крушения самолета испытывал проблемы со сном.«Забил «Барселоне» и подумал, что я – звезда». Кто будет играть в «Шапекоэнсе»«Забил «Барселоне» и подумал, что я – звезда». Кто будет играть в «Шапекоэнсе»21 января возрожденный «Шапекоэнсе» сыграет первый матч – товарищеский с «Палмейрасом» за неделю до старта чемпионата Бразилии.Молодежка «Шапекоэнсе» выбила «Сан-Паулу» из юниорского Кубка БразилииМолодежка «Шапекоэнсе» выбила «Сан-Паулу» из юниорского Кубка БразилииСкоро эти парни станут игроками основного состава.«Атлетико Насьональ» получил премию честной игры от ФИФА за решение отдать Копа Судамерикана «Шапекоэнсе»В Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Премию честной игры получил колумбийский клуб «Атлетико Насьональ».Защитник «Шапекоэнсе» поприветствовал новичков командыЗащитник бразильского клуба «Шапекоэнсе» Элио Нето, выживший после авиакатастрофы, посетил раздевалку команды и поприветствовал новичков, которые будут представлять основу клуба в предстоящем сезоне.Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение из-за нехватки топливаСтала известна причина крушения самолета, на борту которого находилась футбольная команда «Шапекоэнсе», сообщает The Guardian.«Бог дал мне второй шанс». Выживший игрок «Шапекоэнсе» впервые сыграл в футбол«Бог дал мне второй шанс». Выживший игрок «Шапекоэнсе» впервые сыграл в футболАлан Рушел, пообещавший возобновить карьеру после того как выжил в авиакатастрофе, начал воплощать свое желание.«Шапекоэнсе» вручили Южноамериканский кубокБразильский клуб «Шапекоэнсе», футболисты которого погибли в авиакатастрофе в Колумбии, получил трофей Южноамериканского кубка, сообщает El Tiempo.Сборные Бразилии и Колумбии проведут благотворительный матч в память и «Шапекоэнсе»Сборные Бразилии и Колумбии проведут благотворительный матч 25 января в память о жертвах авиакатастрофы с командой «Шапеконсе».«Шапекоэнсе» начал переговоры с бывшим полузащитником «Алании»Бразильский клуб «Шапекоэнсе» начал переговоры с белорусским полузащитником бразильского происхождения Ренаном Брессаном. Об это в своем аккаунте twitter сообщил журналист Родриго Гулар.
Футбол
Андрей Аршавин: «Зенит» весной стал играть медленнее, чем осенью, и в этом корень проблем
Футбол
«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 млн евро
Футбол
Андрей Аршавин: «Спартак» чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первым
Хоккей
Евгений Малкин: Нас ждет самый сложный матч. Мы с Кросби должны это понять и подготовиться
все новости
Шапекоэнсе
Шапекоэнсекалендарьстатистика