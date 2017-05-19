Самолет «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку в Порту-Алегри

Как сообщает The Sun, после матча группового турнира Кубка Либертадорес между «Ланусом» и «Шапекоэнсе» (1:2) самолет с бразильской командой на обратном пути был вынужден совершить экстренную посадку в Порту-Алегри.

Согласно источнику, такое решение было принято в связи с неготовностью аэропорта Шапеко принять самолет с футбольным клубом на борту. Отмечается, что в качестве меры предосторожности из Порту-Алегри «Шапекоэнсе» отправился в свой город на автобусе.

Напомним, 29 ноября 2016 года самолет с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи были вынуждены ампутировать часть ноги.