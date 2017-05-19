«Ювентус» отказался от покупки Карраско из-за высоких требований «Атлетико»

Тренерский штаб «Ювентуса» заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Феррейра Карраско

Как сообщает Tuttosport, «матрасники» готовы отпустить игрока сборной Бельгии в Турин за 110 млн евро. Отмечается, что действующий чемпион серии А отказался от идеи приглашения футболиста и переключился на другие варианты усиления состава.

В частности, «Ювентус» претендует на хавбека мюнхенской «Баварии» Дугласа Косту, а также на полузащитника «Монако» Томаса Лемара.

Ранее сообщалось, что интерес к Карраско проявляет «Барселона».