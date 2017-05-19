Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 3 ОТАнахайм
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Футбол  Гранада- : -Эспаньол
Теннис  Тим- : -Надаль
Баскетбол  Фенербахче- : -Реал
Теннис  Дель Потро- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» отказался от покупки Карраско из-за высоких требований «Атлетико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Ювентуса» заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Феррейра Карраско

Как сообщает Tuttosport, «матрасники» готовы отпустить игрока сборной Бельгии в Турин за 110 млн евро. Отмечается, что действующий чемпион серии А отказался от идеи приглашения футболиста и переключился на другие варианты усиления состава.

В частности, «Ювентус» претендует на хавбека мюнхенской «Баварии» Дугласа Косту, а также на полузащитника «Монако» Томаса Лемара.

Ранее сообщалось, что интерес к Карраско проявляет «Барселона».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» готов продать Зума грядущим летомЗащитник «Челси» Курт Зума может вернуться в чемпионат Франции. Об этом сообщает L'Equipe.Дани Алвес запрыгнул на репортера после матча с «Лацио» (видео)17 мая туринский «Ювентус» в Риме обыграл «Лацио» со счетом 2:0 и завоевал Кубок Италии.Жозе Моуринью: Надеюсь, Де Хеа не покинет «МЮ» этим летомГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал информацию о возможном уходе голкипера сборной Испании Давида Де Хеа.Азар принял решение остаться в «Челси»Руководство «Челси» не теряет надежды удержать в рядах лондонского клуба полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 млн евроРуководство «Монако» не торопится расставаться с 18-летним форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.Облак станет главной целью «МЮ», если Де Хеа решится на переход в «Реал»Руководство «Манчестер Юнайтед» готовится к отъезду голкипера сборной Испании Давида Де Хеа в мадридский «Реал».«Челси» интересуется полузащитником «Монако» БакайокоРуководство «Челси» планирует приобрести полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко.Юлиан Дракслер: Озилу понравилось бы жить и играть во ФранцииПолузащитник «ПСЖ» и сборной Германии Юлиан Дракслер надеется на то, что его товарищ по национальной команде Месут Озил сменит клуб в летнее трансферное окно.Ди Мария близок к переходу в «Интер»Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, вероятно, станет игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.«МЮ» хочет приобрести у «Ромы» НаингголанаВо время летнего межсезонья «Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана. Об этом сообщают британские СМИ.Арсений Логашов: У меня есть предложения от клубов премьер-лигиЗащитник «Тосно» Арсений Логашов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о продолжении карьеры.«Борнмут» готов заплатить «Челси» 30 миллионов фунтов за Беговича и АкеВ межсезонье «Борнмут» постарается приобрести двух игроков «Челси», сообщает The Guardian. «Вишневые» готовы заплатить «синим» 30 миллионов фунтов за голкипера Асмира Беговича и защитника Натана Аке.Александр Ляказетт: Мне нравится «Атлетико»Форвард «Лиона» Александр Ляказетт признался в своих симпатиях к мадридскому «Атлетико».«Милан» интересуется МоратойФорвард «Реала» Альваро Мората заинтересовал «Милан». По данным Tuttosport, 24-летний испанец, по всей видимости, покинет «Реал» ближайшим летом.Конте попытается уговорить Вератти стать игроком «Челси»Наставник «Челси» Антонио Конте готовится усилить свою команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.Сабалета решил перейти в лондонский клубЗащитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, который покинет английский клуб по окончании сезона, собирается остаться в премьер-лиге.«Милан» надеется, что «Реал» продаст Модрича по окончании сезонаНовые владельцы «Милана» готовы выделить бюджет на усиление состава, сообщает Don Balon.«Арсенал» нашел замену Бельерину в мадридском «Реале»Тренерский штаб лондонского «Арсенала» приступил к поискам замены защитнику сборной Испании Эктору Бельерину.«Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на УокераЗащитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может сменить клуб в летнее трансферное окно. На 26-летнего игрока обороны сборной Англии претендуют «Челси» и «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.Интерес «Реала» вынудил «Челси» начать переговоры с Куртуа о новом контрактеКак сообщает Sky Sports, руководство и тренерский штаб «Челси» не собираются продавать голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа.
Футбол
Андрей Аршавин: «Зенит» весной стал играть медленнее, чем осенью, и в этом корень проблем
Футбол
«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 млн евро
Футбол
Андрей Аршавин: «Спартак» чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первым
Хоккей
Евгений Малкин: Нас ждет самый сложный матч. Мы с Кросби должны это понять и подготовиться
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Янник Карраско
Янник Каррасковсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы