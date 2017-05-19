Патрик Фишер: Горжусь сборной Швейцарии, которая на равных играла с одной из сильнейших команд чемпионата мира

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер подвел итоги матча ¼ финала чемпионата мира со Швецией (1:3) в Париже.

«Для нас получился тяжелый старт. Мы смогли догнать сборную Швеции, сравнять счет, но не смогли удержаться на этом уровне и к тому же не реализовали два момента.

До последнего мы пробовали догнать соперника, но 3:1 – это слишком большой гандикап, когда ты играешь с такой командой, как Швеция. Я горжусь ребятами, они на равных играли с одной из сильнейших команд этого турнира», – приводит «Р-Спорт» слова Фишера.

Напомним, сборная Швейцарии стала второй на групповом этапе, а в итоговом положении заняла шестое место.