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Патрик Фишер: Горжусь сборной Швейцарии, которая на равных играла с одной из сильнейших команд чемпионата мира

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер подвел итоги матча ¼ финала чемпионата мира со Швецией (1:3) в Париже.

«Для нас получился тяжелый старт. Мы смогли догнать сборную Швеции, сравнять счет, но не смогли удержаться на этом уровне и к тому же не реализовали два момента.

До последнего мы пробовали догнать соперника, но 3:1 – это слишком большой гандикап, когда ты играешь с такой командой, как Швеция. Я горжусь ребятами, они на равных играли с одной из сильнейших команд этого турнира», – приводит «Р-Спорт» слова Фишера.

Напомним, сборная Швейцарии стала второй на групповом этапе, а в итоговом положении заняла шестое место.

Матч

Швейцария - Швеция - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы:

Бэкстрём (Линдберг, Нюландер), 4:15 (0:1). Хаас 12:53 (1:1). Нюландер (Экман-Ларссон), 33:15 (1:2). Эдлер (Лассинатти), 43:44 (1:3).

Место и дата

18 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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