Павел Колобков: Черчесов еще многому может научить своих коллег-вратарей

Министр спорта РФ Павел Колобков высказался о матче в День Футбола, который состоится 20 мая в «Лужниках».

Напомним, в этой игре примет участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который будучи игроком, выступал на позиции голкипера.

«Я думаю, что Станислав Черчесов еще многому может научить своих коллег-вратарей. Кроме него сыграет много авторитетных футболистов, которые недавно закончили карьеру: Роман Широков, Дмитрий Булыкин, Евгений Алдонин.

С советником президента РФС Александром Мирзояном мы обменялись мнениями – я тоже хочу принять участие в одном из матчей, потому что действительно не так много времени для занятия спортом, хочется использовать любую возможность», – цитирует Колобкова «Собеседник».