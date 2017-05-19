Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 3 ОТАнахайм
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Футбол  Гранада- : -Эспаньол
Теннис  Тим- : -Надаль
Баскетбол  Фенербахче- : -Реал
Теннис  Дель Потро- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Колобков: Черчесов еще многому может научить своих коллег-вратарей

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков высказался о матче в День Футбола, который состоится 20 мая в «Лужниках».

Напомним, в этой игре примет участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который будучи игроком, выступал на позиции голкипера.

«Я думаю, что Станислав Черчесов еще многому может научить своих коллег-вратарей. Кроме него сыграет много авторитетных футболистов, которые недавно закончили карьеру: Роман Широков, Дмитрий Булыкин, Евгений Алдонин.

С советником президента РФС Александром Мирзояном мы обменялись мнениями – я тоже хочу принять участие в одном из матчей, потому что действительно не так много времени для занятия спортом, хочется использовать любую возможность», – цитирует Колобкова «Собеседник».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Стрепетов: Удивляет, что в расширенном составе сборной есть Тарасов, но нет ШатоваБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017.Станислав Черчесов: Габулов знаком с нашими требованиями, другому потребовалось бы больше время для адаптацииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал включение голкипера «Арсенала» Владимира Габулова в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций.Павел Колобков: Я не болельщик «Спартака», но команда заслужила чемпионствоМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу «Спартака» в чемпионате России по футболу.Павел Колобков: Знаю, что «Спартак» действительно заслужил чемпионство РоссииМинистр спорта РФ Павел Колобков заявил, что рад за «Спартак» и болельщиков красно-белых, потому что команда заслужила чемпионство.А вас я попрошу остаться! 7 главных кандидатов на выход из сборной РоссииА вас я попрошу остаться! 7 главных кандидатов на выход из сборной РоссииИз расширенного списка сборной России на кубок Конфедераций Станиславу Черчесову придется исключить семерых игроков.«Арсенал» продает билеты на «Спартак» по паспорту с тульской пропиской (видео)«Арсенал» продает билеты на «Спартак» по паспорту с тульской пропиской (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.От Мамаева до Денисова. 7 звезд, оставшихся за бортом Кубка конфедерацийОт Мамаева до Денисова. 7 звезд, оставшихся за бортом Кубка конфедерацийСтанислав Черчесов назвал расширенный состав сборной России, в который не вошли многие именитые футболисты.Станислав Черчесов: У нас нет вратарей с таким опытом, как у АкинфееваГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о вратарях национальной команды. Напомним, сегодня был объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Кубку Конфедераций.Станислав Черчесов: Если бы посчитал нужным, позвонил бы Денисову. Но он не был на предыдущих сборахГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о непопадании в расширенный список национальной команды для подготовки к Кубку Конфедераций Олега Шатова и Игоря Денисова.Станислав Черчесов: Дзагоев должен успеть восстановиться к Кубку КонфедерацийГлавный тренер Станислав Черчесов – о травме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.Станислав Черчесов: Дзюба в последнее время тренируется без ограниченийГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о травме форварда «Зенита» Артема Дзюбы.Станислав Черчесов: Звонил Шатову и Кокорину. Они сами все понимаютСтанислав Черчесов: Звонил Шатову и Кокорину. Они сами все понимаютТренерский штаб сборной России назвал расширенный список из 30-и человек для подготовки к Кубку Конфедераций.Список Черчесова на Кубок конфедераций и сумасшедшие рекорды «Спартака» (видео)Список Черчесова на Кубок конфедераций и сумасшедшие рекорды «Спартака» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Станислав Черчесов: Надеемся, загвоздок в выступлении Фернандеса за сборную России не будетГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес должен получить разрешение на выступление за сборную России в ближайших товарищеских матчах.Станислав Черчесов: Нужно вводить фиксацию взятия ворот, потому что это занимает считанные секундыГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением об изменениях в технологии судейства футбольных матчей.Станислав Черчесов: Дзагоев успеет восстановиться и набрать форму к матчам сборнойГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ходе восстановления полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева после травмы.Станислав Черчесов: Если братья Березуцкие чувствуют, что не готовы играть за сборную, это надо принятьГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил вероятность возвращения в национальную команду ведущих защитников ЦСКА.Станислав Черчесов: «Спартак» оптимально воспользовался ранним вылетом из Лиги Европы и Кубка РоссииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Спартака» в чемпионате России.Станислав Черчесов: Готовность приехать в сборную у Дзюбы есть, а на месте уже поймемГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает на то, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграет в ближайших матчах национальной команды.Станислав Черчесов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус», желаю победы БуффонуГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2016/17.
Футбол
Андрей Аршавин: «Зенит» весной стал играть медленнее, чем осенью, и в этом корень проблем
Футбол
«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 млн евро
Футбол
Андрей Аршавин: «Спартак» чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первым
Хоккей
Евгений Малкин: Нас ждет самый сложный матч. Мы с Кросби должны это понять и подготовиться
все новости
Павел Колобков
Павел Колобковвсе новости
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости