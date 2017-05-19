Матч Канада – Россия начнется в 16:15 (мск)
Стало известно
расписание полуфиналов чемпионата мира, которые запланированы на 20 мая в
Кельне.
Первыми сыграют Канада и Россия, начало матча – 16:15 (мск). В 20:15 (мск) начнется матч Швеция – Финляндия.
Напомним, накануне сборная России одержала в Париже победу над Чехией (3:0). Голы в матче забили защитник Дмитрий Орлов, а также форварды Никита Кучеров и Артемий Панарин.
Сборная Канады в Кельне с минимальным преимуществом нанесла поражение Германии (2:1).
Добавим, что в последний раз Канада и Россия играли на чемпионатах мира в финале турнира 2015 года, когда «кленовые листья» одержали крупную победу (6:1).
В сентябре Россия и Канада играли в полуфинале Кубка мира в Торонто. И в этом матче канадцы были сильнее (5:3).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция