Роналду намекнул игроку «Сельты» на премиальные от «Барселоны» за победу над «Реалом»

Как сообщает «Евро-Футбол» со ссылкой на Mundo Deportivo, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вступил в словесную перепалку с игроками «Сельты» в матче 21-го тура испанской примеры (4:1).

Согласно источнику, капитан сборной Португалии сказал защитнику галисийского клуба Густаво Кабралю: «Много денег, чемоданчик». Этим 32-летний нападающий «сливочных» намекнул, что «Барселона» обещала «Сельте» премиальные, если им удастся отобрать очки у «Реала».

Напомним, за тур до окончания сезона коллектив Зинедина Зидана, набрав 90 очков, возглавляет таблицу чемпионата страны и опережает «Барселону» на три балла.