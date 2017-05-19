Андрей Воронцевич: Ваша поддержка очень важна для победы над «Олимпиакосом»

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич попросил поддержки у болельщиков перед полуфинальным матчем Евролиги с «Олимпиакосом».

– Уже сегодня играем с «Олимпиакосом». Ваша поддержка и ваша энергия очень важны для победы! И когда мы едины – мы непобедимы! – написал Воронцевич в инстаграме.

Встреча состоится сегодня в Стамбуле. Начало – в 18.30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

В другом полуфинале «Реал» сыграет с «Фенербахче». Начало – в 21.30 мск.