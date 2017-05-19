Андрей Воронцевич: Ваша поддержка очень важна для победы над «Олимпиакосом»
Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич попросил поддержки у болельщиков перед полуфинальным матчем Евролиги с «Олимпиакосом».
– Уже сегодня играем с «Олимпиакосом». Ваша поддержка и ваша энергия очень важны для победы! И когда мы едины – мы непобедимы! – написал Воронцевич в инстаграме.
Встреча состоится сегодня в Стамбуле. Начало – в 18.30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
В другом полуфинале «Реал» сыграет с «Фенербахче». Начало – в 21.30 мск.
Матч
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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