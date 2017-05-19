«Челси» готов продать Зума грядущим летом
Защитник «Челси» Курт Зума может вернуться в чемпионат Франции. Об этом сообщает L'Equipe.
Согласно источнику, руководство «синих» готово отпустить игрока. Отмечается, что главным претендентом на футболиста является «Марсель». Источник уверяет, что в стане французского клуба готовы гарантировать Зума место в стартовом составе.
В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел во всех турнирах 17 матчей и отдал одну голевую передачу.
Добавим, что до переезда в Лондон француз выступал за «Сент-Этьен».
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