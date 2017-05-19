«Челси» готов продать Зума грядущим летом

читайте также

«Ювентус» отказался от покупки Карраско из-за высоких требований «Атлетико» Тренерский штаб «Ювентуса» заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Феррейра Карраско

Нголо Канте: В следующем сезоне «Челси» постарается выиграть все турниры Полузащитник «Челси» Нголо Канте заявил, что в следующем сезоне «синие» постараются победить во всех турнирах.

Жозе Моуринью: Надеюсь, Де Хеа не покинет «МЮ» этим летом Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал информацию о возможном уходе голкипера сборной Испании Давида Де Хеа.

Азар принял решение остаться в «Челси» Руководство «Челси» не теряет надежды удержать в рядах лондонского клуба полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 млн евро Руководство «Монако» не торопится расставаться с 18-летним форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.

Облак станет главной целью «МЮ», если Де Хеа решится на переход в «Реал» Руководство «Манчестер Юнайтед» готовится к отъезду голкипера сборной Испании Давида Де Хеа в мадридский «Реал».

«Челси» интересуется полузащитником «Монако» Бакайоко Руководство «Челси» планирует приобрести полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко.

Юлиан Дракслер: Озилу понравилось бы жить и играть во Франции Полузащитник «ПСЖ» и сборной Германии Юлиан Дракслер надеется на то, что его товарищ по национальной команде Месут Озил сменит клуб в летнее трансферное окно.

Ди Мария близок к переходу в «Интер» Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, вероятно, станет игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.

«МЮ» хочет приобрести у «Ромы» Наингголана Во время летнего межсезонья «Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана. Об этом сообщают британские СМИ.

Арсений Логашов: У меня есть предложения от клубов премьер-лиги Защитник «Тосно» Арсений Логашов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о продолжении карьеры.

«Борнмут» готов заплатить «Челси» 30 миллионов фунтов за Беговича и Аке В межсезонье «Борнмут» постарается приобрести двух игроков «Челси», сообщает The Guardian. «Вишневые» готовы заплатить «синим» 30 миллионов фунтов за голкипера Асмира Беговича и защитника Натана Аке.

Александр Ляказетт: Мне нравится «Атлетико» Форвард «Лиона» Александр Ляказетт признался в своих симпатиях к мадридскому «Атлетико».

«Милан» интересуется Моратой Форвард «Реала» Альваро Мората заинтересовал «Милан». По данным Tuttosport, 24-летний испанец, по всей видимости, покинет «Реал» ближайшим летом.

Конте попытается уговорить Вератти стать игроком «Челси» Наставник «Челси» Антонио Конте готовится усилить свою команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.

Сабалета решил перейти в лондонский клуб Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, который покинет английский клуб по окончании сезона, собирается остаться в премьер-лиге.

«Милан» надеется, что «Реал» продаст Модрича по окончании сезона Новые владельцы «Милана» готовы выделить бюджет на усиление состава, сообщает Don Balon.

«Арсенал» нашел замену Бельерину в мадридском «Реале» Тренерский штаб лондонского «Арсенала» приступил к поискам замены защитнику сборной Испании Эктору Бельерину.

«Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на Уокера Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может сменить клуб в летнее трансферное окно. На 26-летнего игрока обороны сборной Англии претендуют «Челси» и «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.