«Зенит» приступил к подготовке к матчу против «Локомотива» без Шатова и Лунева

«Зенит» провел открытую тренировку перед матче 30-го тура чемпионата России против «Локомотива».

В занятии приняли участие все футболисты, кроме полузащитника Олега Шатова и вратаря Андрея Лунева.

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Напомним, Лунев получил травму в матче против «Краснодара» (1:0) и был заменен на 45-й минуте. Шатов пропустил матчи с «Крыльями Советов» (3:1) и краснодарцами.

Петербуржцы после 29 игр занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 58 очков. У ЦСКА, идущего на втором месте, на одно очко больше.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 21 мая и начнется в 15:00. «Советский спорт проведет текстовую онлайн-трансляцию.