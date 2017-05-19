Андрей Воронцевич: Никакая история не повлияет на нашу встречу с греками

Форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич пообщался с журналистами перед полуфинальным матчем Евролиги с «Олимпиакосом».

– Снова Стамбул, снова «Олимпиакос», снова арена «Синан Эрдем Доум», как в 2012 году… История циклична?

– По сравнении с чемпионатом мира-2010 и предыдущим «Финалом четырех» здесь все новое. Никакая история не повлияет на нашу следующую встречу с греками. Зачем вспоминать прошлое? Только вы, журналисты, и напоминаете о том, как мы здесь проиграли, выигрывая «+19»…

– Какие эмоции испытываете сейчас, гуляя по паркету?

– Настроение отличное, условия для нас созданы хорошие, здесь все изменилось в лучшую сторону. В Стамбуле погода не слишком жаркая, прямо как в Москве. Она создает рабочую обстановку, некогда раскисать от зноя. Нам остается только играть, – сказал игрок в интервью RT.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 18.30 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Добавим, что в другом полуфинале «Реал» сыграет против «Фенербахче». Начало – в 21.30 мск.