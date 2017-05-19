Жулиано: «Анжи» может отобрать очки у ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России против «Локомотива».

– Что думаете о «Локомотиве»? Насколько будет тяжело?

– С ними всегда сложные матчи, у них сильные игроки. Нам остается только выигрывать и надеется на второе место.



– Есть шансы, что «Анжи» отберет очки у ЦСКА?

– Я думаю, что да, потому что «Анжи» находится в непростой ситуации. Им нужны очки, чтобы не попасть в ФНЛ. Это будет непростая игра для ЦСКА, но нам надо думать о нашей игре.

– В матче с «Краснодаром» вы играли в полузащите с Маурисио. Насколько вам комфортно с ним играть и какое сочетание вам кажется оптимальным?

– Жозе прекрасный игрок. Кроме того, что мы с ним друзья и партнеры, он показывает прекрасные игровые качества,

– Многие говорят, что после возвращения Данни вы стали менее заметным. Согласны с этим?

– У нас с Мигелем похожие данные, но если вы посмотрите по статистике, то вы увидите, что я ничуть не убавил. Данни только привнес в игру своими качествами, и я отдаюсь команде на полную,

– «Зенит» и ЦСКА второй раз будут играть в одно время. В такой ситуации лучше знать или не знать, что творится на поле в другом матче?

– Думаю, что лучше нет, потому что это может повлиять на нашу игру. Нам важно сейчас думать о том, чтобы выиграть. Это единственный шанс попасть в Лигу чемпионов. Если ЦСКА проиграет, а мы не выиграем, то это не будет иметь значения.

– Вы не просили Майкона и Гилерме особо не напрягаться?

– Я не общаюсь с ними лично, у нас нет контактов. С Майконом когда-то общались, когда играли в сборной. Но я не думаю, что они будут давать слабину, а будут играть в полную силу, – приводит слова Жулиано корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, петербуржцы после 29 игр занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 58 очков. У ЦСКА, идущего на втором месте, на одно очко больше. Железнодорожники с 42 очками расположились на седьмой строчке.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 21 мая и начнется в 15:00. «Советский спорт проведет текстовую онлайн-трансляцию.