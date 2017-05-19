Луческу извинился перед журналистами за пресс-конференцию после матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу принес извинение журналистам за пресс-конференцию после матча с «Краснодаром» (1:0).

- Я хотел бы извиниться перед журналистами за инцидент на пресс-конференции, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.

Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.