Кори Перри: Мы понимали, что в овертайме надо играть жестко, забрасывать шайбу в зону «Нэшвилла»

Форвард «Анахайма» Кори Перри прокомментировал четвертый матч финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2 OT).

«Мы знаем, что нас ждет в каждом матче плей-офф. Мы знаем, что соперник будет биться до конца. Мы понимали, что в овертайме надо играть, как в первом периоде: жестко, забрасывать шайбу в зону. Нам удалось перехватить инициативу. У нас были моменты, и мы забили», – приводит слова Перри официальный сайт НХЛ.

Напомним, Перри стал автором победной шайбы в овертайме. Теперь на счету 32-летнего канадца 11 (4+7) очков в 15 матчах.

Счет в серии стал равным (2-2). Пятый матч пройдет в субботу на льду «Анахайма».