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Кори Перри: Мы понимали, что в овертайме надо играть жестко, забрасывать шайбу в зону «Нэшвилла»

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Анахайма» Кори Перри прокомментировал четвертый матч финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2 OT).

«Мы знаем, что нас ждет в каждом матче плей-офф. Мы знаем, что соперник будет биться до конца. Мы понимали, что в овертайме надо играть, как в первом периоде: жестко, забрасывать шайбу в зону. Нам удалось перехватить инициативу. У нас были моменты, и мы забили», – приводит слова Перри официальный сайт НХЛ.

Напомним, Перри стал автором победной шайбы в овертайме. Теперь на счету 32-летнего канадца 11 (4+7) очков в 15 матчах.

Счет в серии стал равным (2-2). Пятый матч пройдет в субботу на льду «Анахайма».

Матч

Нэшвилл - Анахайм - 2:3 О.Т. (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы:

Ракелль (Фаулер), 11:30 (0:1). Ритчи (Томпсон, Ватанен), 30:22 (0:2). Саббэн (Уилсон, Арвидсон), 53:33 (1:2). Форсберг (Нил, Арвидсон), 59:24 (2:2). Перри 70:25 (2:3).

Место и дата

19 мая 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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