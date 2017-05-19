Мирча Луческу: Столько некорректных разговоров было об игре с «Уралом», но никто перед «Зенитом» не извинился

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о судействе в чемпионате России.

- 4 марта вышло интервью с бывшим президентом «Спартака» Андреем Червиченко. У него спросили мнение о трансферах «Спартака». Он сказал, что лучший их трансфер - это Мутко, который защищал красно-белых. Это не мои слова, а Червиченко. Я задумался, почему он так сказал. И начал анализировать все, что произошло после некоторых наших матчей. Снова вернемся к матчу с «Уралом»: Еськов всегда был прав, удалив трех игроков соперника. Бикфалви заслуживал второй желтой, Павлюченко никто из партнеров не остановил. Судья был вынужден удалить его, потому что тот оскорблял арбитра. В ситуации с удалением Емельянова Дзюба тоже должен был получить красную карточку, но это уже другой вопрос. Столько некорректных разговоров было об этой игре, но никто перед «Зенитом» так и не извинился.

Возьмем матч с «Краснодаром»: судья не поставил три чистых пенальти после двух рук в штрафной и фола на Смольникове, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, петербуржцы после 29 игр занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 58 очков. У ЦСКА, идущего на втором месте, на одно очко больше.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 21 мая и начнется в 15:00. «Советский спорт проведет текстовую трансляцию.