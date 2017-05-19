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«Лацио» собирается предложить Индзаги новый контракт

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Лацио» довольно выступлением команды при Симоне Индзаги. Об этом сообщает Football Italia.

Согласно источнику, боссы столичного клуба готовы предложить новый контракт 41-летнему специалисту, который вывел «орлов» в финал Кубка Италии.

Отмечается, что в ближайшее время президент «Лацио» Клаудио Лотито проведет встречу Индзаги, в ходе которой стороны обсудят условия нового соглашения.

При этом сообщается, что официально об этом будет объявлено до конца текущей недели.

Напомним, Симоне Индзаги возглавил «орлов» 3 апреля 2016 года. На данный момент его подопечные занимают 4 место в таблице серии А. 

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